В Госдуме России работают над упрощением процедуры присоединения новых территорий - СМИ

В то же время в конфликт вокруг Крыма, значительную часть населения которого составляют татары, самостоятельно включился уже существующий субъект РФ — Татарстан.

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А глава думского комитета по безопасности Ирина Яровая посчитала события на Украине хорошим поводом для введения уголовного наказания за реабилитацию нацизма.

Об этом сообщает Коммерсант-Украина.

По словам источников на Охотном ряду, поправки в закон 2001 года "О порядке принятия в РФ и образовании в ее составе нового субъекта РФ" инициирует фракция "Справедливая Россия".

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Сейчас ст. 4 закона ("Условия принятия в РФ нового субъекта") предполагает, что решение о присоединении к РФ другой страны или ее части осуществляется "по взаимному согласию РФ и данного иностранного государства", которое подтверждается международным договором. Эту процедуру предлагается упростить так, что для присоединения территории будет достаточно "волеизъявления народа", выраженного, например, в форме референдума.

То, что такой законопроект "вносится в Думу", подтвердил первый зампред фракции справороссов Михаил Емельянов. Первый вице-спикер Госдумы от "Единой России" Александр Жуков вчера заявил, что "не только фракциями, но и в администрации президента, и в правительстве" прорабатывается вопрос об упрощенном порядке предоставления российского гражданства гражданам СНГ.

А после того как депутаты "на месте ознакомятся с ситуацией", Дума решит и вопрос о целесообразности проведения специального заседания по ситуации на Украине, сказал он. Поскольку "все меняется очень быстро", это может произойти в ближайшие дни во внеплановом порядке, предполагает собеседник в Думе.