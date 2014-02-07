Сегодня Янукович примет участие в открытии Олимпийских игр в Сочи и встретится с Путиным

6-7 февраля Янукович будет находиться с рабочим визитом в Российской Федерации, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова, встреча президентов Украины и России должна состояться 7 февраля.

Он подчеркнул: «Я считаю, что это абсолютно нормальное действие». При этом Ефремов отметил, что Президент Украины встретится также и с представителями Европы.