Депутаты развлекаются: на ноутбук Мартынюка «завели» Тимошенко (фото)

Народные депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина" установили на ноутбуке первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Адама МАРТЫНЮКА заставку с изображением экс-премьер-министра, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО и надписью «Юле – волю!».

Как передает корреспондент УНИАН, ноутбук стоял на столе в президиуме парламента, на рабочем месте А.МАРТЫНЮКА.

Между тем, депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» продолжают блокировать трибуну и президиум Верховной Рады. Утреннее заседание парламента до сих пор не началось.