В регионах - отборочные этапы конкурса знатоков пива «Народный дегустатор»
С 23 января по 10 февраля 2012 года в Украине проходит национальный конкурс «Народный дегустатор», где знатоки и ценители пива соревнуются в умении распознавать пивные вкусы.
Региональные отборочные этапы конкурса уже прошли в Чернигове и Николаеве. На очереди:
27 января - Харьков
30 января - Донецк
1 февраля – Запорожье
3 февраля – Львов
6 февраля – Киев
В национальном конкурсе «Народный дегустатор» могут принимать участие все желающие, которым исполнилось 20 лет.
Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте www.ukrpivo.com и дождаться получения приглашения на «Народную дегустацию».
10 февраля состоится финал конкурса в городе Киеве, на котором встретятся победители региональных этапов конкурса, которые будут соревноваться за звание «Народный дегустатор».
Победителя соревнования ждет возможность получения престижной работы и достойного заработка, командировки по Украине и за границу, учеба правилам дегустации за рубежом, почетное звание «Народный дегустатор» и поездка на двоих на Октоберфест-2012 в Мюнхен.
Национальный конкурс «Народный дегустатор» проводится ассоциацией «Укрпиво» совместно с компаниями «САН ИнБев Украина» и «Карлсберг Украина». Также региональным партнером проекта в Донецке является компания «Миллер Брендз Украина».
За дополнительной информацией просим обращаться:
+38067-409-32-77
narodny.degustator@gmail.com
Ирина ГОРОВАЯ
PR-менеджер