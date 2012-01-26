В регионах - отборочные этапы конкурса знатоков пива «Народный дегустатор»

С 23 января по 10 февраля 2012 года в Украине проходит национальный конкурс «Народный дегустатор», где знатоки и ценители пива соревнуются в умении распознавать пивные вкусы.

Региональные отборочные этапы конкурса уже прошли в Чернигове и Николаеве. На очереди:

27 января - Харьков

30 января - Донецк

1 февраля – Запорожье

3 февраля – Львов

6 февраля – Киев

В национальном конкурсе «Народный дегустатор» могут принимать участие все желающие, которым исполнилось 20 лет.

Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте www.ukrpivo.com и дождаться получения приглашения на «Народную дегустацию».

10 февраля состоится финал конкурса в городе Киеве, на котором встретятся победители региональных этапов конкурса, которые будут соревноваться за звание «Народный дегустатор».

Победителя соревнования ждет возможность получения престижной работы и достойного заработка, командировки по Украине и за границу, учеба правилам дегустации за рубежом, почетное звание «Народный дегустатор» и поездка на двоих на Октоберфест-2012 в Мюнхен.

Национальный конкурс «Народный дегустатор» проводится ассоциацией «Укрпиво» совместно с компаниями «САН ИнБев Украина» и «Карлсберг Украина». Также региональным партнером проекта в Донецке является компания «Миллер Брендз Украина».

За дополнительной информацией просим обращаться:

+38067-409-32-77

narodny.degustator@gmail.com

Ирина ГОРОВАЯ

PR-менеджер