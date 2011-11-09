В Высшем совете юстиции заявление ВСУ расценили как вмешательство в их деятельность

В Высшем совете юстиции называют необъективной позицию Верховного Суда Украины относительно результатов рассмотрения уголовных дел о преступлениях, за совершение которых применялось пожизненное заключение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего совета юстиции в связи с сегодняшним заявлением Верховного Суда Украины, в которой опровергается заявление заместителя генерального прокурора, члена ВСЮ Михаила ГАВРИЛЮКА относительно незаконности принятия Верховным Судом решений в 2009-2010 годах по уголовным делам, где мера наказания в виде пожизненного заключения была заменена на 15 лет лишения свободы.

В ВСЮ отмечают, что правовая позиция по этому вопросу была сформирована Конституционным Судом Украины в решении № 1-рп/2011 от 26 января 2011 года (дело о замене смертной кары пожизненным лишением свободы). Этим решением, фактически, подтверждена ошибочность позиции Верховного Суда Украины при пересмотре приговоров в указанный период в порядке исключительного производства, говорится в сообщении.

Также в ВСЮ отмечают, что соответствующие приговоры были пересмотрены Верховным Судом Украины как кассационной инстанцией и оставлены без изменений в части установления наказания в виде пожизненного лишения свободы еще в 2000 году, то есть уже после решения Конституционного Суда Украины от 29 декабря 1999 года и вступления в силу Закона Украины № 1483-III от 22 марта 2000 года «О внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Исправительно-трудовой кодексы Украины» (относительно замены смертной кары как вида уголовного наказания таким видом наказания, как пожизненное заключение).

Верховный Суд Украины, пересмотрев указанные приговоры в порядке исключительного производства в 2009-2010 годах, заменил наказание с пожизненного лишения свободы на 15 лет лишения свободы лицам, совершившим особо тяжкие преступления, за которые предусматривалась смертная кара, например, за совершение преднамеренных убийств при отягчающих обстоятельствах и пр.

Таким образом, Верховному Суду Украины понадобилось аж 10 лет, чтобы прийти к ошибочному заключению относительно действия уголовного закона во времени и очередности применения измененных норм права, учитывая решение Конституционного Суда Украины.

«Считаем, что дискуссии по этому вопросу до принятия решения Высшим советом юстиции по результатам начатой проверки являются преждевременными, а упомянутое заявление Верховного Суда Украины может расцениваться как вмешательство в деятельность Высшего совета юстиции с целью влияния на его решение», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября заместитель генерального прокурора Украины, член Высшего совета юстиции Михаил ГАВРИЛЮК заявил, что ВСЮ открыл производство за нарушение судейской присяги членами Судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Украины, которые в 2009-2010 годах незаконно изменили 15 лицам приговоры с пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы.

По его словам, в ВСЮ поступили обращения народных депутатов, в которых содержатся данные о нарушении присяги указанными судьями.

В то же время на уточняющие вопросы журналистов М.ГАВРИЛЮК ответил, что к этим решениям относительно лиц, совершившим крайне опасные для общества преступления, частично причастен весь состав судей указанной палаты ВСУ.

Вместе с тем заместитель генпрокурора отметил, что открытие производства Высшим советом юстиции «ни в коем случае не связано с ротацией в Верховном Суде», а также с переизбранием в ближайшее время его председателя.

9 ноября Верховный Суд Украины опроверг обвинения Генеральной прокуратуры в принятии ряда незаконных решений и нарушении некоторыми членами ВСУ судейской присяги.

Пресс-служба Верховного Суда Украины сообщила, что в 2009 году возникла проблема неодинаковой судебной практики, обусловленная признанием Конституционным Судом Украины (Решение от 29 декабря 1999 года № 11-рп/99) наказания в виде смертной кары неконституционным. В соответствии с частью второй статьи 152 Конституции Украины, законы или их отдельные положения, которые признаны неконституционными, утрачивают действие со дня принятия Конституционным Судом Украины решения об их неконституционности. Следовательно, начиная с 29 декабря 1999 года, утратили действие положения санкций статей Уголовного кодекса Украины 1960 года, которые предусматривали такой вид наказания, как смертная кара.

Во исполнение указанного Решения КС Верховной Радой Украины 22 февраля 2000 года принят Закон Украины № 1483-III «О внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Исправительно-трудовой кодексы Украины», которым исключен из Уголовного кодекса Украины такой вид наказания, как смертная кара, и установлен новый вид наказания – пожизненное лишение свободы. Этот Закон вступил в силу 4 апреля 2000 года.

Таким образом, на протяжении более трех месяцев (с 29 декабря 1999 года по 4 апреля 2000 года) самым строгим видом наказания по Уголовному кодексу Украины 1960 года было лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Вместе с тем, рассматривая дела о преступлениях, совершенных в указанный период, суды по-разному применяли нормы уголовного закона: одни считали возможным назначение таким лицам пожизненного лишения свободы, другие – назначали наказание в виде лишения свободы на пятнадцать лет.

Указанная ситуация повлекла многочисленные обращения в Верховный Суд Украины лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, совершенные ими в период с 29 декабря 1999 года по 4 апреля 2000 года, с ходатайствами о замене пожизненного лишения свободы лишением свободы на пятнадцать лет.

В связи с этим в 2009 году на общем заседании Судебной палаты по уголовным делам и Военной судебной коллегии Верховного Суда Украины был пересмотрен ряд уголовных дел в порядке исключительного производства и принято решение о замене пожизненного лишения свободы лишением свободы на пятнадцать лет.

Принимая такие решения, ВСУ исходил из того, что за преступления, совершенные в указанный период, за которые Уголовным кодексом Украины до этого было предусмотрено наказание в виде смертной кары, к введению нового вида наказания – пожизненного лишения свободы – осужденным могло быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на пятнадцать лет.

В соответствии с требованиями части первой статьи 6 Уголовного кодекса Украины 1960 года и части второй статьи 4 Уголовного кодекса Украины 2001 года, преступность и наказуемость деяния определяются законом об уголовной ответственности, который действовал на время его совершения.

Пересмотр этих уголовных дел осуществлялся при участии заместителя генерального прокурора Украины, который считал позицию заявителей о необходимости замены наказания в виде пожизненного лишения свободы на пятнадцать лет лишения свободы юридически обоснованной. Более того, в ряде случаев основанием для пересмотра приговоров по такой категории дел было представление Генеральной прокуратуры Украины.

Все эти решения Верховного Суда Украины не отменены и на данное время выполняются соответствующими государственными органами, а осужденные по этим делам лица отбывают назначенное им наказание.

Понимая, что правовая ситуация по указанному вопросу нуждается в юридической четкости и однозначности, Верховный Суд Украины еще 4 июня 2010 года обратился в Конституционный Суд Украины с представлением об официальном толковании соответствующих норм Конституции и Уголовного кодекса Украины относительно действия во времени положения, которое определило замену смертной кары пожизненным лишением свободы.

Соответствующее толкование этой правовой ситуации Конституционный Суд Украины дал в своем Решении от 26 января 2011 года № 1-рп/2011.

Таким образом, заявляют в ВСУ, утверждение заместителя генерального прокурора Украины М.ГАВРИЛЮКА о том, что судьи Верховного Суда Украины, которые принимали участие в принятии указанных судебных решений, нарушили присягу судьи, являются безосновательными.