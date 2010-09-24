Балога: телетрансляция из КС показывает неуверенность власти

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА считает, что телетрансляция судебного процесса относительно отмены политической реформы свидетельствует о сомнениях власти в правомочности этой идеи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он заявил сегодня во время встречи с партийным активом Черниговской области.

По словам В.БАЛОГИ, правящая политическая сила, представители которой инициировали рассмотрение Конституционным Судом правовых аспектов политреформы 2004 года, осознает юридическую сомнительность затеянного дела, поэтому они пошли на беспрецедентный шаг - трансляцию судебного процесса в прямом эфире государственного телевидения.

Он обратил внимание, что все предыдущие, не менее важные для государства вопросы, судьи рассматривали в полупустом зале, без пристального внимания журналистов и телекамер. Преимущественно, СМИ приглашали лишь на объявление окончательных вердиктов КС.

«Миллионам украинцев этой телетрансляцией хотят навязать мысль: этот процесс крайне необходим, Конституционный Суд должен исправить ошибки прошлого и вернуть прежнюю полноту полномочий действующему Президенту. Очевидно, что таким способом власть оказывает давление на судей. Но так же ясно и другое: общественность с экранов телевизоров видит неуверенность власти в своих действиях», – заметил лидер «Единого Центра».

По мнению В.БАЛОГИ, усиливать президентскую власть можно, но это нужно делать в четком соответствии с духом и буквой Основного Закона, например, собрать авторитетных законодателей, которые разработали бы проект новой редакции всех разделов Конституции, вынести ее на широкое общественное обсуждение, окончательный вариант - на всеукраинский референдум, а уже потом подавать согласованный документ на утверждение парламента.

В ходе беседе однопартийцы выразили лидеру “Единого Центра” обеспокоенность по поводу действий правящей партии, которые нарушают равные условия для политических сил в проведении кампании на местных выборах. В.БАЛОГА отметил, что он хорошо информирован о таких проблемах, о них ему сообщали во время каждой региональной поездки.

"Странно, почему Президент, который всячески декларирует важность проведения честных, открытых, демократических выборов, сквозь пальцы смотрит на вольности Партии регионов в областях. Либо он не информирован, либо делает вид, что не в курсе того, что вытворяют его представители в регионах. Глава государства должен быть как никто другой заинтересован в том, чтобы мировое сообщество признало местные выборы 31 октября состоявшимися по международным стандартам", - сказал лидер “Единого Центра”.