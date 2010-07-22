Регионал считает, что люди поноют, но по новым ценам на ЖКУ заплатят

Эксперты полагают, что повышение цены на газ негативно скажется на уровне доверия населения к правительству.

Об этом УНИАН сообщили в Институте Горшенина.

С 17 по 18 июля 2010 года Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему «Повышение цен на газ для населения». Результаты исследования показали, что: большинство украинцев знают о предстоящем повышении тарифов и полагают, что это скажется на материальном положении их семей; около 30% опрошенных сомневаются в том, что смогут оплачивать услуги ЖКХ по новым тарифам в полном объеме; большинство граждан не верят в то, что правительство сможет защитить малообеспеченные семьи от последствий повышения тарифов – не смотря на заявленные льготы и субсидии. Кроме того, значительная часть опрошенных украинцев полагает, что тарифы были подняты с целью личного обогащения отдельных политиков или бизнесменов. Институт Горшенина провел экспертный опрос по поводу результатов исследования.

Директор Национального института стратегических исследований Андрей ЕРМОЛАЕВ полагает, что люди не верят не только в возможность компенсации тарифов, но и с большим недоверием относятся к политике государства в целом. «Это не проблема фамилии Президента или премьера в 2010 году. Очень большой негативный опыт связан с декларациями и результатами государственной политики за последние двадцать лет. Особенно этот негативный опыт обострился в последние годы, когда между словом и делом - огромный разрыв. Обещана компенсация по газу, сроки сдачи документов в вузы, политика цен, компенсации. Несмотря на заявленные, понятные правила, избиратели не верят потому, что привыкли к постоянности правил игры: откровенной непоследовательности того, что принимается и что делается. Только практический опыт, убеждающий, что решение действует, может изменить веру или поломать неверие». «Я бы сейчас предложил нашим представителям власти поменьше декларировать, а побольше ориентироваться на чисто практический результат, на мелкие, но практические шаги, утверждающие, что власть реализует свои решения», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Народный депутат от БЮТ Святослав ОЛИЙНЫК считает, что повышение тарифов объясняется требованиями МВФ. «Это вынужденная мера, на которую пошло правительство, именно исходя из требований МВФ. Я думаю, что правительство прекрасно отдаёт отчёт, что это очень непопулярное среди населения действие, и оно очень негативно может сказаться на уровне доверия к правительству», - сказал С.ОЛИЙНЫК. По его мнению, правительству необходимо срочно искать способы компенсации новых тарифов, однако он сомневается в эффективности субсидий. «Эта практика достаточно порочная. Компенсировать необходимо живыми деньгами, а не льготами, поэтому, очевидно, что здесь нужно искать путь - индексировать пенсии и заработные платы не путём добавления льгот - они и так этим обеспечены давно, а путём финансовой компенсации», - считает народный депутат. С.ОЛИЙНЫК отметил, что энергетическую проблему в нашей стране необходимо решать комплексно. «Путь её решения находится не столько в торговле по поводу цены на газ, сколько в решении проблемы альтернативных источников отопления. И здесь должен быть чёткий и ясный план действий: за счёт чего мы будем отапливать свои дома и свою социальную сферу. Рассчитывать исключительно на газ, в том числе на газ собственного производства, – это путь в никуда. Нужно искать альтернативные способы отопления. Если правительство не выступит с какой-то эффективной программой решения этого вопроса, то это тоже будет проигрыш правительства», - полагает он.

Народный депутат от КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ считает неправомерным повышение тарифов для населения. «Я считаю, что сам вопрос повышения цены на газ для населения не правомерен, ведь всем известно, и неоднократно об этом говорилось, что объёмы добываемого в Украине газа достаточные для того, чтобы мы могли удовлетворить потребности населения. Цена газа, добываемого в Украине, намного ниже, чем та цена, по которой мы газ импортируем, поэтому возникает вопрос – почему же возникла вот эта необходимость повысить цену на газ для населения? Ответ очень простой – требования МВФ». По мнению А.АЛЕКСАНДРОВСКОЙ, «это полный абсурд с точки зрения интересов нашего государства, интересов экономики, потому что, действительно, если цена такая, что люди не смогут оплачивать, то мы должны будем выделять всё больше и больше средств на субсидии. Возникает вопрос – а почему тогда напрямую не дотировать цену на газ? Поэтому я считаю, что все разговоры о повышении цены на газ – это политический вопрос, и продиктован он тем, что Украину хотят поставить в прямую зависимость от международных кредитов – кредитов МВФ. Я считаю, что идти на это ни в коем случае нельзя», - сказала народный депутат.

А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ добавила: «Насколько я знаю, правительство Юлии ТИМОШЕНКО предприняло попытку повысить цены на газ, потому что МВФ тоже выдвигал это требование. Они не реализовали его по одной простой причине – профсоюзы не подписали трёхстороннее соглашение, которое они должны подписывать, когда правительство решает такие вопросы».

По мнению А.АЛЕКСАНДРОВСКОЙ, в отношении субсидий власть действует, в целом, правильно. «Речь идёт о том, чтобы упростить саму процедуру начисления субсидии. Если раньше человек бегал по всем инстанциям, везде оформлял своё право на субсидию, то теперь это всё должно делаться централизовано и только по заявлению человека. Человек приходит, пишет заявление, указывает свои доходы и просит установить ему субсидию. Дальше всё будут решать социальные службы», - сказала она. При этом народный депутат отметила, что очень часто намерения и практика у нас не совпадают. «Связано это с низким уровнем исполнительной дисциплины, с неповоротливостью местных органов власти, поэтому – посмотрим», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

Народный депутат от ПР Алексей ПЛОТНИКОВ сомневается в том, что после повышения тарифов население не станет оплачивать услуги ЖКХ. «Я сразу ставлю под сомнение вот эту одну треть, которая не будет оплачивать, мне это непонятно. Спросите кого угодно, будет ли он оплачивать, если что-то подорожает вдруг в два раза? Первая реакция будет «нет», хотя я думаю, что они оплачивать будут», - сказал он.

По словам А.ПЛОТНИКОВА, по поводу объявленных правительством льгот и субсидий для малообеспеченных граждан разъяснительная кампания уже идет. «Вы можете смотреть в средствах массовой информации, как оформить субсидию по-новому, в упрощённой форме, как это легче, проще. Я надеюсь, что упрощённый механизм субсидий сработает, и я надеюсь, что адресность этих денежных средств, которые будут выделяться населению, сыграет позитивно», - сказал народный депутат. Относительно жестких штрафных санкций для неплательщиков, о которых говорят представители правительства, А.ПЛОТНИКОВ сказал: «Не думаю, что будет что-то, чрезвычайные санкции, отличающиеся от того, что существует сейчас, с учётом существующей правовой базы». Говоря о причинах повышения тарифов для населения, народный депутат отметил: «Мы пришли надолго, и мы пришли работать. Если бы это была какая-то иная политическая сила, для которой главное – популизм, главное – создание видимости, да, может быть, было бы по-другому. Это решение о повышении газа – логическое. Оно исходит из того, что с внутренней добычей газа нужно что-то делать. Себестоимость давно не выполняется, газ продаётся по цене, которая ниже себестоимости. Поэтому - да, это решение непопулярное, решение, которое вряд ли вызывает восторг. Но его нужно было принимать», - сказал А.ПЛОТНИКОВ.

В свою очередь эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА отметил, что представителям власти необходимо усилить разъяснительную работу среди населения по поводу столь непопулярной меры, как повышение тарифов. «Сегодня около 40% украинцев убеждены, что истинная причина повышения цен на услуги ЖКХ для населения кроется в жажде обогащения отдельных политиков или бизнесменов. С другой же стороны, большинство украинцев считают, что повышение тарифов ЖКХ, в первую очередь, ударит по бедным, и не верят в то, что субсидии, объявленные правительством, смогут защитить малообеспеченные семьи от последствий повышения. Это происходит либо из-за недостаточной информированности людей, либо из-за возникшего за последнее время недоверия к действиям правительства. Для изменения ситуации представителям власти стоит обратить на это особое внимание и усилить разъяснительную работу в данном направлении», - считает В.ЗАСТАВА.