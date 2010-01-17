В Запорожье милиция задержала людей, пытавшихся вынести бюллетени

В Запорожье зафиксированы попытки выноса бюллетеней с избирательных участков, включения в списки несуществующих избирателей и выдачи членами участковых комиссий избирателям заведомо недействительных бюллетеней

Подобный факт на участке №51 (78-й округ) зафиксировали наблюдатели Комитета избирателей Украины, сообщил УНИАН председатель правления Запорожского отделения КИУ Роман ПЯТИГОРЕЦ.

По его словам, "с избирательного участка №51 девушка попыталась вынести 9 бюлетеней, которые ей отложила на угол стола член комиссии. Девушку задержали сотрудники милиции и сейчас она находится в Шевченковском РОВД".

Аналогичные случаи зафиксированы также на избирательных участках №№ 11 и 54 представителями партии "Наша Украина". По словам доверенного лица кандидата в президенты Виктора ЮЩЕНКО в Запорожской области Валентины МАНЖУРЫ, на данных участках сотрудниками милиции задержаны двое молодых людей, которые пытались вынести незаполненные бюллетени с территории избирательных участков.

Областной штаб БЮТ составил акт о внесении на избирательном участке №49 в список жильцов дома жителей, де-факто не проживающих и не могущих проживать в нем.

"При голосовании жильцов дома №24 по ул. Кузнецова - дома, в котором всего 100 квартир, было установлено, что в реестр по данному адресу внесены жители 131 квартиры. В результате установления данного факта был составлен акт о списании 31 бюллетеня", - сообщили в пресс-службе областного штаба БЮТ.

По данным пресс-службы Партии регионов, на 75-м участке избирателям выдавались заведомо недействительные бюллетени.

"На данном участке зафиксирована выдача избирателям 25 бюллетеней без подписей членов избирательной комиссии, т.е. бюллетеней, которые при подсчете будут признаны недействительными", - сообщила УНИАН руководитель пресс-службы областной организации Партии регионов Елена МАТВЕЕВА, отметив, что "подобная технология используется членами избирательных комиссий от БЮТ и с бюллетенями, предназначенными для голосования избирателей на дому".