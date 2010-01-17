Запорожский штаб Тигипко обеспокоен ситуацией с бюллетенями

Запорожский избирательный штаб кандидата в президенты Сергея ТИГИПКО обеспокоен возможными махинациями с бюллетенями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, по словам представителей штаба, в 82-м территориальном избирательном округе в Молочанске на 90 зарегистрированных избирателей (Областной психоневрологический диспансер) выданы 319 бюллетеней.

«Юристы центрального штаба С.ТИГИПКО держат ситуацию с лишними бюллетенями под контролем, как и другие зафиксированные правонарушения. На месте нарушения уже составлены акт несоответствия и акт нарушения. Мы проконтролируем, чтобы никто не смог воспользоваться лишними бюллетенями», - заявила уполномоченный представитель С.ТИГИПКО в ЦИК, адвокат Александра ПАВЛЕНКО.