Политики стремятся обеспечить собственную монополию на власть

Политологи не исключают, что подписание председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ закона “О Кабинете Министров” может привести к конституционному кризису.

Такое мнение политологи выразили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, президент Центра социальных исследований «София» Андрий ЕРМОЛАЕВ отметил, что в законе о Кабмине действительно есть нормы, которые значительно противоречат Конституции.

“Политическая реальность заключается в том, что никто не хочет решать вопросы закона, поскольку идет жесткая борьбе за контроль над исполнительной властью”, - считает он.

Политолог констатирует, что на сегодняшний день желания договориться у политиков нет – “каждый ищет возможность обеспечить собственную монополию на власть”.

“МОРОЗ подпишет закон и он вступит в действие. В нас начнется война на уровне институтов власти – между Президентом и парламентом, между Президентом и Кабмином, между президентской командой и коалицией”, - убежден А.ЕРМОЛАЕВ.

Он не исключает, что кризис будет “не только политическим, но и конституционным - когда ветви власти не смогут выполнять свои конституционные обязанности”.

По мнению эксперта, после этого состоится “форсированное” обращение в КС, который, не исключено, отменит решение парламента и вынудит политиков договариваться.

“Сейчас в парламенте есть возможность голосовать конституционным большинством – это угроза для перехода холодной войны в горячую форму - то есть в открытое противостояние”, - предупредил А.ЕРМОЛАЕВ.

В то же время, он назвал вчерашнее решение Мукачевского суда “политическим рейдерством”.

В свою очередь, председатель правления Центра политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО отметил, что нынешние события свидетельствуют, что необходимо реформировать судебную систему.

“Решение Мукачевского суда я расцениваю как очередное, но очень показательное проявление кризиса украинской судебной системы, которая используется не только в рейдерских атаках, а используется как инструмент политического выяснения отношений”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

По его убеждению, решение кадровых и конституционных вопросов в судах первой инстанции является ненормальным.

“Это ситуация кризиса и власти, и судебной системы в целом”, - подчеркнул он.

Кроме того, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает, что сейчас началась “война юридических аргументов”.

“Все апеллируют к формальным юридическим аргументам для того, чтобы обойти правовую реальность” – убежден он. Он считает, что война юридических аргументов будет продолжаться обеими сторонами конфликта. В.КАРАСЁВ убежден, что именно в ситуации, когда молчит Конституционный Суд “вступают в действие “Мукачевский, Печерский и другие суды”.

Политолог не исключает, что решение Мукачевского суда дает политикам паузу для поиска политического компромисса.

“Если все будут воевать через законы, то законы просто будут бессодержательны – их никто не будет выполнять, а в этом никто не заинтересован”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент Виктор ЮЩЕНКО повторно воспользовался правому вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

20 января председатель ВР Александр МОРОЗ заявил, если глава государства не подпишет закон в указанный срок, то он, как председатель ВР, поставит свою подпись под ним.

22 января Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел иск члена партии «Наша Украина» Игоря КРИЛЯ к Верховной Раде о признании противоправными возможных действий председателя ВР в случае подписания им закона о Кабмине. Суд запретил председателю Верховной Рады подписывать принятый 12 января закон.