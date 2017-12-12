Порошенко: нет такой силы, которая может сломить дух и волю украинского воина

Президент Петр Порошенко поздравил военнослужащих, работников и ветеранов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником. Об этом говорится в приветствии главы государства, обнародованном на его сайте.

Читайте такжеПорошенко подписал закон об обеспечении жильем военных и семей погибших бойцовОн напомнил, что благодаря слаженным и успешным действиям воинских частей Сухопутных войск было остановлено продвижение врага вглубь территории Украины и освобождены важные населенные пункты - Мариуполь, Красный Лиман, Николаевка, Славянск, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск, Дружковка, Северск, Пески и другие.

«Навеки войдет в историю Украины подвиг «киборгов» Донецкого аэропорта, превзошедший славу трехсот спартанцев, несокрушимость и стремительность «Черной бригады», стойкость, мужество и непобедимость всех воинов - пехотинцев, танкистов и артиллеристов, представителей других родов войск, боевого и материально технического обеспечения, которые, ежеминутно рискуя жизнью на «нуле», надежно стоят на защите не только своего Отечества, но и всей демократической Европы», - отметил президент.

Он добавил, что подвиг героев, отдавших свои жизни за независимость страны, ее мир и спокойствие, светлое будущее украинского народа вечно будет жить в сердцах украинцев и служить примером честного, беззаветного служения Родине.

«Честь и слава воинам-сухопутников, которые ежедневно доказывают - нет такой силы, которая может сломать дух и волю украинского воина.

Верю, что ваш высокий профессионализм в сочетании с мощным оружием и военной техникой и в дальнейшем будут оставаться мощным гарантом обороноспособности нашего государства», - подчеркнул Порошенко.

Он пожелал военным и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых свершений во имя победы.