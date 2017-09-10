Порошенко: крепче украинской брони только украинские воины-танкисты

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских танкистов с их профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 10 сентября.

«Украинские танковые экипажи хорошо освоили и умеют искусно применять свое грозное оружие - мощные отечественные танки, созданные нашими конструкторами и рабочими - представителями одной из передовых бронетанковых школ мира. Своим необычайным мужеством, профессионализмом и бесстрашием, проявленными во время боев с российским агрессором, они доказали, что сильнее украинской брони только украинские воины-танкисты», - отмечается в поздравлении Порошенко, переданном УНИАН пресс-службой главы государства.

«Возрожденные невероятными усилиями украинского народа и закаленные в ожесточенных боях с врагом танковые войска являются бронированным кулаком Вооруженных Сил Украины, способным в случае обострения ситуации и остановить наступательные действия агрессора, и пробить его крепкую оборону», - отметил президент.

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Порошенко поблагодарил воинов-танкистов за добросовестное выполнение конституционного долга, отвагу, героизм и самопожертвование, продемонстрированные в защите независимости и территориальной целостности Украины.

«В этот день мы склоняем головы перед памятью героев-танкистов, которые отдали свою жизнь за нашу благословенную украинскую землю. Вечная им слава!», - подчеркнул глава государства.

«Выражаю благодарность ветеранам танковых войск за их активную гражданскую позицию и весомый вклад в восстановление боеспособности украинской армии», - добавил президент.

Порошенко пожелал танкистам и их семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения Отечеству.