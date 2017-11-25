Завтра в Украине, Чехии и Польше пройдет акция в честь дня рождения заключенного в России Кольченка

Завтра в киевском аэропорту «Жуляны», в аэропортах Одессы, Львова, Праги и Варшавы состоится акция в поддержку незаконно осужденного в России украинца Александра Кольченка. Об этом организаторы акции сообщают в Facebook.

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«26 ноября в 13.15 в рамках международной акции "Напрасное ожидание" в киевском аэропорту «Жуляны» пройдет акция ко дню рождения Александра Кольченка. Участники и участницы события будут ждать Сашу с именной табличкой в зоне прилета аэропорта. Однако он не прилетит. Не из-за отмены рейса или плохих погодных условий, а из-за того, что более трех лет, несправедливо осужденный, сидит за кремлевскими решеткой. Там Тундра встретит свое 28-летие. Там находится еще около 60 граждан Украины, которые преследуются по политическим мотивам. Их мы также будем ждать. Столько, сколько надо», - сказано в сообщении.

Отмечается, что участники акции будут держать таблички с именем Саши и всех других украинских заложников Кремля.

Справка УНИАН. Активиста Кольченка и режиссера Олега Сенцова задержали сотрудники ФСБ РФ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил Сенцова и Кольченка к 20 и 10 годам заключения соответственно. Оба вину не признали.