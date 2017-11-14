Сенцов попадал в ШИЗО из-за наложенного взыскания, но уже вышел - адвокат

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, заключенный в России, сразу после перевода в новую колонию попал в штрафной изолятор, но уже отбыл срок.

Об этом Радио Свобода сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, который посетил своего подзащитного.

По словам адвоката, наказание Сенцов - около двух недель пребывания в штрафном изоляторе - назначили еще во время этапирования, когда он находился в Иркутске. Поэтому по прибытии в исправительную колонию № 8 в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе на Полярном Урале, который находится несколько севернее Северного полярного круга, администрация колонии должна была выполнить это предписание, хотя не имела к Сенцову собственных претензий. Сейчас Сенцов уже вышел из изолятора и находится в своем лагерном отряде, добавил Динзе.

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По словам адвоката, Сенцов, прибыв в Иркутский централ, имел в личном деле «зеленую полосу» за якобы экстремизм, его поведение во время всего этапа было нормальным, но в Иркутске ему решили добавить еще три «красные полосы» - «может дестабилизировать колонию», «склонный к агрессии» и еще что-то. Режиссер спрашивал: «Почему? Не понимаю, за что?», произошел конфликт, и в конце концов ему добавили одну «красную полосу», что означало одновременно и назначение наказания, рассказал Динзе.

Как сказал адвокат, Сенцова решили перевести в другую колонию из предыдущего места заключения в Якутске из-за активной поддержку режиссера, в том числе и из-за общественной активности в самой Якутии. Из-за этой поддержки Сенцова несколько раз наказывали во время пребывания в колонии в Якутске, сажая в ШИЗО.

Ранее 13 ноября о том, что Сенцов в новой колонии на Ямале попал в штрафной изолятор, сообщал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Как сообщал УНИАН, Сенцова этапировали из колонии в Якутске в СИЗО-1 Иркутска 9 сентября.

13 октября стало известно, что Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). В письме правозащитникам Сенцов рассказал, что за время этапа он побывал в нескольких пенитенциарных учреждениях Иркутска, Омска и Кирова.

Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Сегодня, 13 ноября, на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров сообщил, что вопросом освобождения незаконно осужденного в России Сенцова пообещал заняться президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.