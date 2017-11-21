Украина требует от РФ отменить призыв на военную службу в аннексированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и в г. Севастополь, и требует отменить это решение. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном пресс-службой ведомства.

«Согласно обнародованным данным Министерства обороны Российской Федерации, уже более 800 человек-жителей временно оккупированной АР Крым отправлены к местам прохождения военной службы. В целом, осенью 2017 года государство-оккупант планирует направить с временно оккупированной территории около 2 тысяч человек на комплектование вооруженных сил РФ, в том числе за пределами Крыма», - отметили в МИД.

В этой связи в ведомстве подчеркнули, что Генеральная Ассамблея ООН в резолюции A/RES/71/205 от 19 декабря 2016 года «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)» призвала Москву выполнить свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, международными механизмами защиты прав человека, другими договорно-правовыми инструментами, стороной которых она является.

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В МИД напомнили, что, согласно международному гуманитарному праву, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах, так же, как и запрещается оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию.

«В принятом 14 ноября 2017 года Третьим Комитетом ГА ООН проекте обновленной резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)» содержится соответствующий призыв к Российской Федерации: «прекратить практику принуждения жителей Крыма к службе в вооруженных или вспомогательных силах Российской Федерации, в том числе с помощью давления или пропаганды», - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что представители украинских и международных правозащитных организаций неоднократно фиксировали факты преследований оккупационными российскими властями жителей Крыма за отказ служить в российской армии, что является грубым нарушением РФ своих международных обязательств. В частности, такие факты приводились в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)», опубликованном 25 сентября 2017 года.

«МИД Украины требует от Российской Федерации отменить незаконное решение о призыве на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и городе Севастополь (Украина), устранить все вызванные им последствия, обеспечить безоговорочное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта, а также в полной мере выполнить резолюции ГА ООН A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года «Территориальная целостность Украины» и A/RES/71/205 от 19 декабря 2016 года «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Крыма будет инициировать второй "Нюрнбергский процесс" над российскими оккупантами.