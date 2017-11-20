Прокуратура Крыма будет инициировать второй "Нюрнбергский процесс" над российскими оккупантами

Прокуратура Автономной Республики Крым будет инициировать международный трибунал против оккупационных властей полуострова по примеру Нюрнбергского процесса.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры АРК.

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"20 ноября 1945 года в Международном военном трибунале в Нюрнберге начался судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Главные военные преступники - политики, военные, идеологи нацизма были осуждены за преступления против мира, против человечности, военные преступления.

С тех пор прошло 72 года, однако сегодня на территории оккупированного Крыма мы почти ежедневно наблюдаем факты жестокого подавления сопротивления наших граждан против оккупации полуострова, незаконные задержания и обыски, принудительное переселение коренного населения, вытеснение украинского языка из всех сфер общественной жизни, препятствование проведению религиозных обрядов и другие нарушения прав человека", - говорится в сообщении.

По словам прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова, в начале текущего года он поставил задачу перед работниками прокуратуры сформировать доказательную базу для рассмотрения фактов, связанных с военными преступлениями, а именно преступлениями против человечности, геноцида, совершаемых оккупантами на территории полуострова Крым, в Международном уголовном суде.

«Наша цель: инициировать международный судебный процесс против оккупационных властей по примеру Нюрнбергского процесса. К ответственности должны быть привлечены не только исполнители, но и те, кто отдавал преступные приказы», - отметил Мамедов.

Он также отмечал, что на сегодняшний день совместно с неправительственными правозащитными общественными организациями подготовлено первое информационное сообщение, которое вскоре будет направлено в Международный уголовный суд и на завершающей стадии находится еще одно.

«То есть, могу откровенно заверить, что мы уверенно идем к началу расследования в Гааге преступлений, совершаемых в Крыму, и надеюсь на международный судебный процесс, подобный Нюрнбергскому процессу», - сказал Мамедов.