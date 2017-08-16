Налоговая проводит масштабные обыски на заводах-производителях алкоголя в 15 областях (фото)

Более 300 сотрудников налоговой милиции проводят обыски на заводах-производителях алкоголя в 15 областях Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан на своей странице в Facebook.

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По его словам, обыски проходят в рамках «масштабной системной работы по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя».

«На первом этапе специальной операции, которая состоялась в конце июля, на спиртзаводах было изъято и впоследствии судом наложен арест на 864,5 тысячи литров спиртосодержащего вещества стоимостью почти 180 млн грн», - отметил чиновник.

Он сообщил, что сегодня начали второй этап операции.

«Идем по цепи обнаружения нарушений при изготовлении спирта, затем при производстве ликероводочных изделий, и наконец при его реализации населению. Прямо сейчас более 300 сотрудников налоговой милиции проводят обыски на заводах - производителях алкоголя в 15 областях. В частности, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях», - подчеркнул Билан.

Он пояснил, что обыски проводятся по результатам анализа криминогенной ситуации в сфере производства и оборота алкогольных напитков и с целью проверки имеющейся информации о неучтенном изготовлении данной продукции на легальных заводах.

«Об этом свидетельствуют и многочисленные факты изъятия работниками налоговой милиции из незаконного оборота водки с этикетками и под марками известных украинских производителей. Таким образом, обыски на ликеро-водочных заводах являются устранением причин, а не последствий незаконного оборота алкогольных напитков», - отметил заместитель председателя ГФСУ.

Он добавил, что мероприятия проводятся на основании соответствующих постановлений суда в рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 204 "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" УК Украины.