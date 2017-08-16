На Житомирщине изъято крупную партию фальсифицированного алкоголя, этилового спирта и табачные изделия (фото)

На Житомирщине изъято 450 литров фальсифицированных алкогольных напитков, 150 литров этилового спирта и табачные изделия. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Читайте такжеВ Ривне изъяли 21,4 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголяКак отмечается в сообщении, прокуратурой Житомирской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного хранения, транспортировки с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей.

Производство открыто по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса. Установлено, что группа лиц, без соответствующего официального разрешения и лицензии организовала деятельность по незаконному распространению подакцизных товаров на территории Житомирской области.

В ходе досудебного расследования, сотрудники прокуратуры совместно с налоговой милицией провели ряд санкционированных обысков в местах хранения незаконно изготовленной алкогольной продукции.

По результатам обысков, изъято 450 литров фальсифицированных алкогольных напитков, 150 литров этилового спирта и табачные изделия, ящик водки известного бренда с поддельными акцизными марками.

В настоящее время подано ходатайство в суд о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности. Досудебное расследование в уголовном производстве проводит налоговая милиция области.