Эхо переговоров Савченко с главарями "Л/ДНР": вопрос о нардепе рассмотрит комитет Рады по нацбезопасности

Об этом секретарь Комитета Иван Винник сообщил в комментарии УНИАН.

По его словам, завтра, 16 декабря, состоится закрытое рабочее заседание Комитета с определенной ранее повесткой, согласно которой рассмотрение вопрос о Савченко не предусматривалось. Тем более, предположил Винник, на этом заседании не будет кворума, необходимого для принятия решений, в частности, и рекомендации парламенту рассмотреть проект постановления об исключении Савченко из состава Комитета.

"Вопрос Савченко будет перенесен на среду, на следующую неделю", - сказал он.

На вопрос, будет ли на заседании Комитета идти речь только об исключении Савченко из состава Комитета, Винник отметил, что в Комитете ожидают получить ответ от Службы безопасности Украины по поводу поездки депутата в Минске. "На основании этой информации будем обсуждать, принимать решение", - добавил секретарь Комитета.

Кроме того, Винник отметил, что он и несколько коллег-депутатов подписали и еще планируют подписать проект постановления об исключении Савченко из состава Комитета. Проект постановления, прогнозирует секретарь Комитета, будет зарегистрирован в парламенте сегодня-завтра.

Вместе с тем народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook сообщил, что "вместе с коллегами из разных фракций подписал проект постановления Верховной Рады Украины об увольнении Надежды Савченко (фракция "Батькивщина") из состава Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны". "Буду настаивать, чтобы это постановление было рассмотрено на ближайшем заседании парламента", - отметил он, разместив в заметке фото соответствующего проекта постановления.

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Как сообщал УНИАН, ранее Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны обратился к СБУ поповоду информации о поездке Савченко в Минск. Винник не исключал, что на Комитете могут рассмотреть вопрос об исключении из его состава Савченко.

Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким с участием российской стороны. По словам Савченко, встреча "была направлена на то, чтобы усилить Минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время".

В Кремле подтвердили факт "неофициальных" переговоров с Савченко по обмену пленными, а также назвали переговоры Украины с боевиками "безальтернативными". В СБУ заявляли, что депутат не информировала спецслужбу о своем намерении выехать за рубеж для проведения переговоров. Президент Украины Петр Порошенко считает, что встречи Савченко с главарями боевиков "ДНР" и "ЛНВ" не приносят пользы ни ей, ни Украине.