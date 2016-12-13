Савченко собирается продолжать работу в комитете по нацбезопасности

Об этом сообщает "Радио Свобода".

«Меня абсолютно не пугает любое действие со стороны Верховной Рады, потому что все мы равны в глазах народа... Относительно того, что будет в комитете: чтобы сделать какое-то действие, должно быть не только желание людей, это должно быть обосновано какими-то законными основаниями и фактами. Нет никаких законных оснований лишать меня членства в комитете по нацбезопасности и обороне, потому что государственную тайну я хранить умею, это можно проверить. Не думаю, что хотя бы один народный депутат так часто отчитывается всем структурам безопасности Украины, как я», – сказала Савченко.

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Она также заявила, что ее не пугает возможность лишения неприкосновенности, и выступила за отмену неприкосновенности для всех депутатов.

Савченко также пообещала продолжать переговоры для освобождения пленных, «для прекращения войны, налаживания мира в Украине».

«Вообще государственная политика в Украине должна быть в конце концов определена: что у нас – война или АТО, и что мы делаем в дальнейшем: мы соединяем Украину или мы отказываемся от каких-то территорий», – подчеркнула депутат.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны направил обращение в Службу безопасности Украины относительно проверки информации о встрече Савченко, которая является членом этого комитета, с руководителями группировок «ЛНР» и «ДНР» Игорем Плотницким и Александром Захарченко.