У Путина подтвердили участие российской стороны в "неофициальных" переговорах Савченко с боевиками "Д/ЛНР"

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько Кремлю комфортно вести переговоры с Савченко.

«В данном случае подобные контакты не могут носить межгосударственного или еще какого-то официального статуса, но, безусловно, с российской стороны всегда была готовность разговаривать с теми, кто желает такого диалога. Кем бы он ни был», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона всегда указывала «на безальтернативность постепенного налаживания в том или ином формате диалога между Киевом и представителями Донбасса».

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Отвечая на вопрос УНИАН, может ли участие Савченко привести к конкретному результату и обмену пленными, Песков отметил: «Это будет зависеть от того, насколько президент и правительство Украины придают значение подобным контактам, насколько они могут использовать эти контакты для получения информации из первых рук».

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, кто со стороны РФ вел переговоры с Савченко в Минске, Песков сказал: «Точно сейчас не назову».

Как сообщал УНИАН, 12 декабря Савченко подтвердила свою поездку в Минск, где состоялась ее встреча с участием российской стороны с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

«Относительно встречи в Минске. Да, состоялась встреча в минском формате, в трехстороннем, с присутствием российской стороны и присутствием Захарченко и Плотницкого от «ДНР» и «ЛНР», - сказала Савченко.

По ее словам, встреча «была направлена на то, чтобы усилить «минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время».