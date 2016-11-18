Резолюция ООН по Крыму запрещает призыв жителей полуострова в вооруженные силы России – Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Говоря о принятии в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции о нарушении прав человека в Крыму российской оккупационной властью, министр отметил, что в ней есть два акцента.

"Один – это еще раз подтвержден суверенитет и территориальная целостность Украины. Также признана Автономная республика Крым и Севастополь временно оккупированными территориями. Это очень четко подтверждено, это политическая позиция", – сказал Климкин и добавил, что на нее можно ссылаться как политически, так и юридически.

Вторым акцентом, отметил чиновник, было осуждение нарушения прав человека страной-оккупантом на территории оккупированного Крыма. В частности, это политически мотивированные преследования, похищения, нарушения права на свободу мнения и собраний, а также насильственное внедрение гражданства России на оккупированной территории.

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Кроме того, это и признание Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и преследования по национальному признаку.

Климкин также отдельно отметил, что «резолюция настаивает на запрете призыва в ряды вооруженных сил страны-оккупанта на оккупированной территории».

"Там также содержится призыв к стране-оккупанту согласно международному праву, и считаю это одним из реальных результатов резолюции, гарантировать беспрепятственный доступ в оккупированный Крым международным правозащитным механизмам", – сказал министр.

Также, добавил он, речь идет об обращении к офису верховного комиссара ООН по правам человека подготовить отчет о ситуации с правами человека на территории временно оккупированного Крыма.

"Все это очень важно, поскольку это будет осуществляться согласно мандату наблюдательной миссии ООН в Украине", – сказал Климкин.