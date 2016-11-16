В МИД объяснили значение резолюции ООН по Крыму
Глава МИД Павел Климкин сообщил, что благодаря принятию Генассамблеей ООН резолюции о нарушении прав человека в Крыму определение "временная оккупация украинской АРК и г. Севастополь" будет официально употребляться во всех документах ООН до деоккупации Крыма.
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Twitter.
"Отныне формулировка "временная оккупация украинской АРК и г.Севастополь" - официально во всех документах ООН до деокупации Крыма", - говорится в его сообщении.
2/2 Відтепер формулювання "тимчасова окупація української АРК і м.Севастополь" - офіційно в усіх документах ООН до деокупаціі #Крим 'у— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 15, 2016
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По словам Климкина, постоянный правозащитный мониторинг ООН - это первый шаг к деоккупации украинского Крыма.
1/2 Постійний правозахисний моніторинг ООН - перший крок до деокупації українського #Крим 'у— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 15, 2016
"Поддержав документ, мир заявил государству-оккупанту: "нет серой зоне беззакония и произвола в украинском Крыму", - подытожил глава МИД страны.
Вітаю всіх з надважливою резолюцією ГА ООН про права людини в Криму. Світ державі-окупанту: ні сірій зоні беззаконня та свавілля в укр Криму— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 15, 2016
Как сообщал УНИАН, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, поддержали резолюцию о нарушении прав человека в Крыму российской оккупационной властью, рассмотрение которой инициировала Украина.