В МИД объяснили значение резолюции ООН по Крыму

07:03, 16 ноября 2016
Политика
9087 0

Глава МИД Павел Климкин сообщил, что благодаря принятию Генассамблеей ООН резолюции о нарушении прав человека в Крыму определение "временная оккупация украинской АРК и г. Севастополь" будет официально употребляться во всех документах ООН до деоккупации Крыма.

/ okryme.com

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Twitter.

"Отныне формулировка "временная оккупация украинской АРК и г.Севастополь" - официально во всех документах ООН до деокупации Крыма", - говорится в его сообщении.

Читайте такжеПорошенко назвал принятую ООН резолюцию по Крыму настоящей победой справедливости

По словам Климкина, постоянный правозащитный мониторинг ООН - это первый шаг к деоккупации украинского Крыма.

"Поддержав документ, мир заявил государству-оккупанту: "нет серой зоне беззакония и произвола в украинском Крыму", - подытожил глава МИД страны.

Как сообщал УНИАН, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, поддержали резолюцию о нарушении прав человека в Крыму российской оккупационной властью, рассмотрение которой инициировала Украина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter