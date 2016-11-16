В МИД объяснили значение резолюции ООН по Крыму

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Twitter.

"Отныне формулировка "временная оккупация украинской АРК и г.Севастополь" - официально во всех документах ООН до деокупации Крыма", - говорится в его сообщении.

2/2 Відтепер формулювання "тимчасова окупація української АРК і м.Севастополь" - офіційно в усіх документах ООН до деокупаціі #Крим 'у — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 15, 2016

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По словам Климкина, постоянный правозащитный мониторинг ООН - это первый шаг к деоккупации украинского Крыма.

1/2 Постійний правозахисний моніторинг ООН - перший крок до деокупації українського #Крим 'у — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 15, 2016

"Поддержав документ, мир заявил государству-оккупанту: "нет серой зоне беззакония и произвола в украинском Крыму", - подытожил глава МИД страны.

Вітаю всіх з надважливою резолюцією ГА ООН про права людини в Криму. Світ державі-окупанту: ні сірій зоні беззаконня та свавілля в укр Криму — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 15, 2016

Как сообщал УНИАН, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, поддержали резолюцию о нарушении прав человека в Крыму российской оккупационной властью, рассмотрение которой инициировала Украина.