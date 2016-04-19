В Славянске России передали останки воина, погибшего при освобождении города в 1943 году (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

В церемонии принял участие и.о. заместителя председателя обладминистрации Игорь Стокоз, представители структурных подразделений ОВГА, мэр Славянска Вадим Лях и общественность.

Как сказано в сообщении, благодаря деятельности союза "Народная память", миссии "Черный тюльпан" и поискового отряда "Плацдарм" остатки воина Борисова Николая Игнатовича были переданы представителю Российской Федерации, координатору по связям со странами СНГ и Балтии Ленинградского областного отделения общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Андрей Лященко.

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"Не зря говорят, что война не закончится до тех пор, пока не будет похоронен последний солдат. Очень много безымянных воинов ждут почтения. Ждут, когда их найдут и с надлежащими почестями передадут земле. Сегодня мы сделали еще один маленький шаг – передали останки воина, который положил свою жизнь, освобождая Славянск. Он обретет покой в своей родной земле", - отметил Стокоз.

По его словам, несмотря на "сложную ситуацию", которая сегодня существует во взаимоотношениях с Россией, "мы демонстрируем человечность и понимание, что воины в любом случае должны быть переданы земле со всеми полагающимися почестями".

Мероприятие было завершено возложением цветов и минутой молчания.