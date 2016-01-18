Порошенко в Давосе пообщается с главами МВФ, МККК и обсудит борьбу с гибридными угрозами

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

"20-22 января президент посетит экономический форум в Давосе, где встретится, в частности, с руководителями МВФ, Красного Креста и руководителями государств", - сообщил он.

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В пресс-службе президента отметили, что планируется участие Порошенко в неформальных заседаниях мировых экономических лидеров на тему "Императивы на 2016 год" и "Борьба с гибридными угрозами".

Программой визита также предусмотрено проведение президентом Украины ряда двусторонних встреч, в частности, с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, президентом Международного комитета Красного Креста Петером Мауэром, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, а также с ведущими представителями международных деловых и инвестиционных кругов.