Парубий: ряд кадровых назначений Порошенко не соответствовали духу новой Украины

Об этом в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной" сказал вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Вместе с тем, он не стал называть, о каких именно назначениях идет речь. Однако при этом отметил, что Президент, по его мнению, прикладывает большие усилия, чтобы построить новую страну, но коррумпированную систему сломить не так просто.

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"Очень много сегодня осталось старых чиновников; тех, кто принимал участие в схемах старой коррумпированной системы, представителей которых немало в парламенте. Вместе с тем, есть много новых людей (в ВР, - ред.), у которых качественно иной подход. Противоречия, дискуссии между этими командами, они существует. Во время каждого заседания, тем более – в ходе принципиальных голосований, особенно – в части борьбы с коррупцией, они проявляются. Как мы видим: старая система пытается не допустить этого", - рассказал вице-спикер.

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"Послушайте, мы же не определяем тех, кого люди – в большинстве своем – выбирают в Парламент. Равно как и Президента… Люди выбрали главу государства в ходе президентских выборов", - добавил также он.