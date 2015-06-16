Порошенко привел аргументы за отставку Наливайченко, но выступил против увольнения Шокина - Ляшко

Президент Украины Петр Порошенко предлагает уволить Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ, но против отставки Виктора Шокина с должности генпрокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

Он отметил, что во время его встречи с Порошенко, где также присутствовали, в частности, премьер-министр Украины Арсений Яценюк, Порошенко предложил отправить в отставку Наливайченко, и при этом изложил свои аргументы.

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Ляшко отказался назвать аргументы, которые были приведены президентом Украины, а отметил: я не стану рассказывать детали встречи с президентом, потому что это была встреча не для прессы, это был очень откровенный разговор», однако «аргументы, высказанные за отставку Наливайченко, нас не удовлетворили».

Он подчеркнул, что фракция Радикальной партии не будет голосовать в случае внесения президентом Украины представления в ВР за отставку Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.

Ляшко сообщил, что во время встречи с Порошенко был задан вопрос по поводу отставки Виктора Шокина и министра экологии Игоря Шевченко, который во время пожара под Васильковом отдыхал в Ницце.

Ляшко сообщил, что президент не считает целесообразным отправлять в отставку Шокина.

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 июня, перед допросом в Генеральной прокуратуре Наливайченко заявил, что экс-заместитель генпрокурора Анатолий Даниленко «крышевал» деятельность нефтебазы «БРСМ-Нафта» в Киевской области, где произошел пожар.

Вечером в тот же день в СМИ появилась информация, что на встрече с парламентской фракцией Блока Петра Порошенко президент предложил отправить в отставку Наливайченко.