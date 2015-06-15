Ляшко заявил, что завтра Порошенко внесет в ВР представление на увольнение Наливайченко

Завтра, во вторник, 16 июня, в парламент поступит представление президента Украины Петра Порошенко относительно увольнения председателя СБУ Валентина Наливайченко.

Об этом сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

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"Относительно отставки председателя СБУ Валентина Наливайченко. Завтра, очевидно, в парламент поступит представление Президента Порошенко о его увольнении. На главу СБУ Президент будет предлагать Василия Грицака", - говорится в сообщении.

Ляшко также отметил, что его фракция не будет голосовать за отставку Наливайченко. По его мнению, попытка увольнения председателя СБУ - это месть за бескомпромиссную позицию Наливайченко по борьбе с коррупцией.