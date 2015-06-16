Сегодня Рада заслушает отчет Яресько об основных направлениях бюджетной политики (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также народные депутаты планируют заслушать отчет правительства об исполнении государственного бюджета за 2014 год.

Кроме того, парламент намерен рассмотреть законопроект об обеспечении прозрачности собственности СМИ.

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Предусмотрено внести в повестку дня текущей сессии ряд законопроектов об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс Украины об обеспечении конституционных прав участников уголовного производства при определении и применении мер пресечения.

Также Верховная Рада планирует рассмотрение изменений в Уголовный кодекс относительно установления ответственности за преступления против военнослужащих и законопроекта о повышении уровня социальной защиты военнослужащих.

Кроме того, депутаты во втором чтении рассмотрят президентский законопроект об усовершенствовании вещевого обеспечения военнослужащих.