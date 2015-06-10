Порошенко наградил защитников донецкого аэропорта

Как сообщает пресс-служба главы государства, среди награжденных – "киборги" и родители и жены погибших героев, в том числе и семья старшего лейтенанта Ивана Зубкова, который, несмотря на тяжелое ранение, не покинул поле боя и до последнего продолжал борьбу с врагом.

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"Сегодня мы собрались для того, чтобы отдать должное и наградить наших героев – лучших украинских мужчин, которые стали настоящей украинской легендой. Патриотизм и любовь к родной земле – вот где причины их чрезвычайной доблести", – сказал Петр Порошенко, обращаясь к присутствующим.

Президент вручил Звезду Героя Украины (посмертно) родителям и супруге Зубкова. Глава государства от имени всего украинского народа поблагодарил родителей героя за то, что они воспитали сына, на примере которого будут воспитываться поколения украинских патриотов и воинов.

"Я горжусь тем, что Украина имеет таких воинов: тяжело раненные, они не прекращают своей борьбы, не оставляют боевых побратимов. Вместе с Иваном Зубковым ушли в вечность непобежденными Юрий Осаулко, Василий Григорьев, Руслан Коношенко. Чрезвычайно важно, чтобы мы помнили о них", – сказал президент.

"Я бы очень хотел, чтобы их именами назывались улицы, школы, ибо это наше – наша война за независимость, за суверенитет и территориальную целостность. Имея таких воинов, мы в этой войне обязательно победим. Герои не умирают", – сказал глава государства.

Петр Порошенко поблагодарил присутствующих на церемонии представителей Всемирного конгресса украинцев и украинской диаспоры из Канады за помощь и поддержку украинских подразделений, которую они оказали в самое трудное время становления украинской армии и продолжают оказывать через проект "Поддержи солдата", в котором участвуют канадские семьи украинского происхождения, оказывая непосредственную помощь семьям украинских воинов. "Благодаря вашей неравнодушной позиции в Украине родилось такое движение, которое не имеет аналогов в мире, – волонтерское украинское движение по всему миру, без которого побеждать невозможно было бы. Украина – в нашем сердце, и Украина у нас одна", – подчеркнул Петр Порошенко.

Президент ВКУ Евгений Чолий заверил президента и присутствующих в том, что украинская диаспора и конгресс приложат все усилия, чтобы украинский народ, который одержал победу на Евромайдане, одержал вторую большую победу – "когда выгонит чужие российские войска с территории Украины, и Украина будет процветать как независимое европейское государство".

Справка УНИАН. Иван Зубков – заместитель командира роты огневой поддержки по работе с личным составом отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины. С 18 января 2015 года непосредственно принимал участие в проведении штурмовых действий по деблокированию подразделений, которые обороняли Донецкий аэропорт. Старший лейтенант руководил оборонительным боем, в самые сложные моменты вызывая огонь артиллерии на себя. Лично прикрыв отход подразделения, погиб в результате подрыва боевиками второго этажа нового терминала.