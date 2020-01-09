Офис президента Украины просит международных партнеров предоставить доказательства по делу авиакатастрофы в Иране

Отмечается, что Украина заинтересована в том, чтобы была установлена истина.

Офис президента Украины обращается к международным партнерам с призывом предоставить доказательства по делу авиакатастрофы в Иране, если они их имеют.

Об этом говорится в заметке на странице ОП в Facebook.

«Наша страна заинтересована в том, чтобы была установлена истина. Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если вы располагаете доказательствами, которые помогут расследованию, просим предоставить их», - отметили в Офисе главы государства.

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Там сообщили, что сейчас идет работа специальной комиссии по расследованию катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Сегодня президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами ряда стран, в том числе с премьер-министрами Канады и Швеции, президентом Ирана.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 9 января, во время телефонного разговора президент Ирана Рухани заверил президента Украины, что иранская сторона предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данных для расследования катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины».

8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Ночью 9 января в Иран отправился самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ и идентификации тел погибших.