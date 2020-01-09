Иран предоставит Украине полный доступ к данным по катастрофе "Боинга" МАУ – итоги разговора Зеленского с Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани заверил президента Украины Владимира Зеленского, что иранская сторона предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данных для расследования катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины».
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, Зеленский во время телефонного разговора с Рухани обсудил расследование катастрофы украинского самолета близ Тегерана.
Глава Украинского государства выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране.
Зеленский отметил, что украинская сторона уже начала работу, включившись в расследование причин катастрофы.
«Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического происшествия», – отметил он.
Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани подчеркнул, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным, отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.
Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.
На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.
Ночью 9 января в Иран отправился самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами разных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ, которая произошла 8 января в аэропорту Тегерана, и идентификации тел погибших.
В состав оперативной группы вошли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании «Международные авиалинии Украины».