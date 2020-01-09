Премьер Албании: дорога к долгосрочному миру на Донбассе остается длинной

Албания в рамках председательства в ОБСЕ в 2020-м году "будет способствовать полному выполнению Минских соглашений".

Премьер-министр, министр по вопросам Европы и иностранных дел председательствующей в 2020-м году в ОБСЕ в Албании Эди Рама заявляет, что дорога к установлению долгосрочного мира в Украине остается длинной.

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Об этом Рама сообщил на заседании Постоянного Совета ОБСЕ в Вене, которое транслировалось на сайте Организации, представляя приоритеты албанского председательства в текущем году.

"Поскольку кризис в Украине и вокруг нее остается наиболее острой проблемой безопасности в Европе, уникальный вклад, который делает Специальная мониторинговая миссия с целью снижения напряженности и укрепления мира, стабильности и безопасности, имеет существенно важное значение", - подчеркнул Рама.

"Хотя на востоке Украины наблюдаются определенные обнадеживающие сигналы, которые мы приветствуем, дорога к долгосрочному миру, как все мы знаем, остается длинной", - отметил албанский премьер.

Рама заверил, что Албания в рамках председательства в ОБСЕ внесет свой вклад для поощрения уважения принципов и обязательств Организации и с целью полного выполнения Минских соглашений. Он заверил, что его страна будет поддерживать усилия Трехсторонней контактной группы в Минске "нормандской четверки".

По его словам, Украина станет страной его первого визита в ближайшие недели как председательствующего в ОБСЕ.