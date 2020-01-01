Албания начала председательствовать в ОБСЕ, один из приоритетов – урегулирование конфликта в Украине

Приоритеты албанского председательства будут представлены 9 января Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Албания с 1 января заняла место Словакии, которая председательствовала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2019 году.

Как сообщается на сайте ОБСЕ, Албания год будет возглавлять Организацию.

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Приоритеты албанского председательства будут представлены 9 января Вене (Австрия) на заседании постоянного совета ОБСЕ. Их представит премьер-министр, министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рама.

Рама назвал историческим моментом начало председательства его страны в ОБСЕ, поскольку Албания прошла через существенные преобразования от страны с жестоким коммунистическим режимом, который выступал против ценностей организации, к стране, которая будет возглавлять ОБСЕ.

«Кризис в Украине и вокруг нее остается наиболее острой проблемой безопасности в Европе», - подчеркнул Рама.

«Усилия по урегулированию конфликта будут занимать видное место в повестке дня албанского председательства, поскольку это неприемлемо, что затяжные конфликты в нашем регионе продолжают уносить жизни», - заявил премьер Албании.