Трюдо: Канада может сделать большой вклад в расследование катастрофы украинского самолета в Иране

По словам Джастина Трюдо, Канада одна из немногих стран с "высоким уровнем экспертных знаний, когда речь идет о такого рода катастрофах".

Канада готова оказать существенную помощь в расследовании катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", которая произошла вблизи аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран).

Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции в Оттаве, которая транслировалась в эфире канадского телеканала CBC.

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Трюдо выразил уверенность, что Канада присоединится к расследованию катастрофы, к которому относится очень серьезно.

По его словам, Канада является одной из немногих стран, которая имеет "высокий уровень экспертных знаний, когда речь идет о такого рода катастрофах".

"И поэтому мы можем сделать большой вклад. И я уверен, что в рамках наших контактов как с помощью наших союзников, так и непосредственно мы собираемся принять меры, чтобы оказать существенную помощь в расследовании", - заверил Трюдо.

Премьер напомнил, что Канада не имеет дипломатических отношений с Ираном, но сейчас ведется работа по подготовке консульских групп для направления в Иран на переговоры.

По словам Трюдо, Италия, которая много лет выступает посредником в отношениях между Канадой и Ираном, предложила всю возможную помощь, а также Канаде поддержку предложили Австралия, Франция, Украина и другие страны.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.