Крушение самолета МАУ в Иране: в МВД объяснили роль Украины в расследовании

На территории Ирана украинские специалисты могут быть непосредственно привлечены к процессуальным действиям с целью получения вещественных доказательств с возможным дальнейшим исследованием в Украине.

В Министерстве внутренних дел Украины объяснили, каким является участие украинских подразделений в расследовании катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Как сообщается на сайте МВД, директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко заявил, что причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов стран регистрации воздушного судна и разработчика воздушного судна.

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"Согласно компетенции, осуществление и участие в проведении технического расследования на территории других государств, в которых произошли авиационные происшествия с гражданскими воздушными силами Украины, возложены на Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами ... Бюро может привлекать к работе, в случае необходимости, другие государственные и правоохранительные органы", - отметил Шевченко.

По его словам, в связи с тем, что борт принадлежит Украине, а среди пассажиров были граждане Украины, согласно решению Офиса генерального прокурора, по факту трагедии открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Расследование поручено следователям Национальной полиции.

Правоохранительные органы Украины могут проводить расследование согласно нормам ч. 2 ст. 4 Уголовного процессуального кодекса: "Уголовное процессуальное законодательство Украины применяется также при осуществлении производства по уголовным преступлениям, совершенным на территории дипломатического представительства или консульского учреждения Украины за рубежом, на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами Украины под флагом или с опознавательным знаком Украины, если это судно приписано к порту, расположенному в Украине".

Такие же уголовные производства могут начать и в других странах, чьи граждане погибли.

Как пояснили в МВД, это делается для того, чтобы, кроме проведения следственных действий, на законных основаниях собрать у родственников погибших ДНК-материалы для идентификации погибших, а затем легально приобщить их к международному следствию.

Кроме этого, украинская сторона будет проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета, в случае, если иранская сторона допустит украинских следователей и экспертов к обломкам самолета, добавили в МВД.

В правительственную группу вошли следователи Национальной полиции и эксперты-криминалисты МВД Украины (по вопросу проектирования, производства и испытания летательных аппаратов).

Работа следователей Нацполиции и экспертов на территории Ирана может заключаться в следующем: непосредственное привлечение украинских специалистов (криминалистов, биологов-генетиков, судебно-медицинских экспертов) к проведению процессуальных действий с целью получения вещественных доказательств с возможным (при необходимости) дальнейшим исследованиям в Украине; консультативная миссия по проведению осмотра места трагедии, организации проведения лабораторных исследований, обмену генетической информацией (в отношении близких родственников погибших) с целью проведения дальнейшей идентификации.

На территории Украины их работа может касаться проведения следственных действий по проверке технических характеристик борта, процедуры закупки и сервисного обслуживания, состояния экипажа, количества летных часов, проведения инструктажей, а также других следственных действий, назначенных процессуальным руководителем; организации отбора биологических образцов у близких родственников (отец, мать, дети, родные братья и сестры) и установления их генетических признаков для дальнейшего сравнительного исследования с целью идентификации.

Сравнительное исследование может быть проведено в лабораториях как Украины, так и Ирана.

Информация о генетических признаках близких родственников может быть передана в электронном виде и международном формате компетентным органам, которые будут расследовать трагедию.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.