Израиль выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране

8 января в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Министр иностранных дел Государства Израиль Исраэль Кац выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета компании "Международные авиалинии Украины", которая произошла вблизи аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран).

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Об этом Кац написал в Twitter.

"Мне было очень грустно услышать трагическую новость о рейсе международных авиалиний PS752. Мои мысли с людьми из Украины, Ирана, Канады и всеми, кто потерял своих родственников. От имени народа Израиля мы выражаем наши глубочайшие соболезнования", - заявил Кац.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.