Иран предоставил предварительный отчет о причинах крушения украинского самолета

В отчете говорится, что оба черных ящика самолета получили повреждения, но данные на них сохранились.

Разбившийся в Иране самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) перед падением пытался вернуться в аэропорт вылета.

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Об этом говорится в предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана, передает kommersant. В частности, по данным иранских специалистов, после взлета у лайнера МАУ была зафиксирована некая техническая проблема, из-за обнаружения которой самолет развернулся обратно в аэропорт. При этом пилоты о неполадках ничего не сообщали, утверждают эксперты. Как уточнил глава иранской организации Али Абедзаде со ссылкой на сообщения очевидцев, украинский самолет загорелся еще в воздухе, до падения.

Абедзаде также рассказал, что оба черных ящика самолета получили повреждения, но данные на них сохранились. Предварительный отчет был представлен Украине, которой принадлежит самолет, США (страна-производитель Boeing), а также Канаде и Швеции, граждане которых находились на борту.

Власти Ирана ранее отрицали, что самолет мог упасть из-за попадания в него ракеты. В аэропорту причиной крушения называли возгорание двигателя. Источники Reuters сообщали, что, по мнению специалистов западной разведки, причиной авиакатастрофы в Иране стал технический сбой. Собственное расследование по факту авиакатастрофы начала Украина.

После крушения США запретили полеты гражданских самолетов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами. Несколько европейских авиакомпаний также отказались от полетов над этими территориями.

Как сообщал УНИАН, лайнер Boeing 737, принадлежащий МАУ, потерпел крушение утром 8 января после взлета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура.