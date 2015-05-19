МИД Украины ждет от Москвы объяснений, как российские военные оказались на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня в адрес МИД России была направлена официальная нота протеста, поскольку задержание двух военнослужащих - Ерофеева и Александрова - является наглядным доказательством всех тех нарушений международного права, которые происходят со стороны РФ в контексте ее агрессии против Украины", - сказал он.

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По словам Кулебы, украинская сторона подчеркивает, что пребывание российских войск на территории Украины и их участие в боевых столкновениях с силами АТО ставит под сомнение намерение российской стороны относительно добросовестной имплементации Минских договоренностей. "Это уже не просто аргумент, а свершившийся факт, что российские войска присутствуют на территории Украины, и мы ждем адекватных и аргументированных объяснений Российской Федерации, как это произошло", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Тем временем в Кремле отказались от захваченных на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил позицию Москвы, что никаких российских военных на Донбассе нет", но Минобороны РФ требует их освобождения.