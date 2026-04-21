Новые переговоры США и Ирана пройдут во вторник, Вэнс отправился на встречу, - Axios

По данным источников, иранцы затягивают переговоры с целью добиться более жесткой позиции.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отправится в Исламабад во вторник для новых переговоров с Ираном о прекращении войны, пишет Axios, ссылаясь на свои источники.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что вряд ли продлит срок соглашения и пригрозил начать новую бомбардировку иранских мостов и электростанций.

При этом издание отмечает, что Трамп фактически добавил еще один день к соглашению о прекращении огня. Хотя согласованные в рамках соглашения две недели истекают во вторник, в понедельник он заявил, что крайний срок – вечер среды.

Белый дом весь понедельник ждал сигнала из Тегерана о том, что тот направит свою переговорную команду в Исламабад. При этом источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что иранцы затягивают переговоры на фоне давления со стороны Корпуса стражей исламской революции на переговорщиков с целью добиться более жесткой позиции: никаких переговоров без прекращения американской блокады.

Иранская команда ждала "зеленого света" от верховного лидера, и, по словам источника, он поступил в понедельник вечером.

Посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также отправятся в Исламабад для участия в переговорах.

Переговоры США и Ирана

Как писали СМИ, европейские союзники опасаются, что неопытная переговорная группа США настаивает на быстром рамочном соглашении с Ираном, которое может закрепить, а не решить более глубокие проблемы.

Вашингтон, стремясь объявить о дипломатической победе президента США Дональда Трампа, может зафиксировать поверхностное соглашение по ядерной программе Ирана и снятию санкций, а затем столкнуться с трудностями в течение месяцев или лет технически сложных последующих переговоров.

Также аналитик пишут, что война в Иране наносит ущерб влиянию США во всем мире и обостряет отношения со странами, уже измотанными вторым сроком президента Дональда Трампа, в результате такие противники США, как Китай, не упускают возможности воспользоваться ситуацией.

