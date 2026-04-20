Как засолить сало в банке сухим способом: сколько дней ждать и 3 признака, что оно готово

Разбираемся, сколько солить сало сухим способом нужно по времени и как правильно это делать.

Соленое сало - один из тех продуктов, которые в Украине умеют готовить в каждой семье, а рецепты передают из поколения в поколение. Готовить такое сало несложно, и с этим справится даже новичок. Главное - знать несколько простых правил. Рассказываем, как засолить сало с прослойкой сухим способом (или без прослойки) - сколько времени его нужно выдерживать и как понять, что оно уже готово.

Как солить сало сухим способом

Перед тем, как солить сало, следует знать несколько моментов.

Первый - при сухом посоле сало не моют, лишняя влага может привести к порче продукта. Достаточно просто тщательно почистить сало ножом со всех сторон и зачистить шкурку от грязи.

Второй - оптимально использовать соль среднего помола - так сало просолится равномерно и сохранит вкус. Слишком мелкая соль быстро растворяется, может образовывать корку и пересушивать продукт. Крупная - растворяется медленно и может просаливать неравномерно.

Для засолки сала вам понадобятся:

1 кг сала;

200 г соли (каменной, среднего помола).

По желанию, кроме соли, можно добавлять лавровый лист, молотый перец, тмин, кориандр, паприку и сушеный чеснок.

Сало нарезать кусками шириной примерно 5-7 см и длиной примерно 15-20 см (чтобы поместились в банку объемом 3 л). В миску насыпать 200 г соли и обвалять в ней куски сала. На дно сухой чистой банки насыпать немного соли, выложить 1-2 куска сала и сверху присыпать солью, затем снова выложить слой сала - и снова присыпать солью. Повторять процесс, пока не заполните банку полностью.

В первый день советуют оставить банку (можно прикрыть крышкой, но плотно не закрывать) при невысокой комнатной температуре, а затем поставить в холодильник или другое прохладное темное место (температура должна быть +2-+5°С).

Так же готовят сало в банке на зиму сухим способом.

Сколько солить сало сухим способом - как понять, что оно готово

Срок зависит от толщины сала, его влажности и температуры. Куски размером примерно 15-20 см в длину и 5-7 см в ширину просаливаются за 5-7 дней.

Есть также несколько признаков, по которым можно понять, что сало уже просолилось.

Сало становится плотнее

Оно теряет "сырость", хуже режется и уже не такое сочное. Это нормально - при засолке выходит часть влаги, и структура продукта меняется.

Сало меняет цвет

Продукт перестает быть белоснежным - появляется легкая прозрачность. Это не желтизна (пожелтевшее сало уже говорит о порче), а естественное изменение после засолки.

Меняют цвет прожилки мяса

Если сало было с проростью, то в готовом соленом продукте мясо уже не должно быть красным или ярко-розовым. Если его цвет стал серо-розовым или ближе к коричневому - значит, сало просолилось.

