Возле одной из самых популярных достопримечательностей Мексики произошла стрельба, есть жертвы

Более десятка человек получили травмы в результате инцидента.

20 апреля 2026 года вооруженный мужчина устроил стрельбу в одном из самых популярных туристических мест Мексики – возле пирамид Теотиуакана.

Как пишет Sky News, в результате инцидента погибла гражданка Канады, еще более десятка человек получили ранения. Сам нападавший покончил жизнь самоубийством после стрельбы – его личность пока не разглашается.

На видео было запечатлено, как мужчина стрелял с вершины одной из пирамид, пока люди искали укрытие.

Силовые структуры сообщили, что в ходе инцидента в общей сложности 13 человек получили ранения, хотя неясно, сколько именно было ранено стрелком – несколько человек получили ранения в результате паники.

Официальные лица также сообщили, что после стрельбы нашли пистолет, нож и боеприпасы.

В то же время экскурсовод, пожелавший остаться анонимным, чтобы не подвергать опасности свою работу, рассказал Associated Press, что он вел группу людей вниз по одной из пирамид около 11:30 утра по местному времени, когда стрелок начал стрелять. Несколько человек споткнулись от страха и упали с лестницы. Он также сказал, что слышал от 20 до 30 выстрелов, прежде чем прибыли сотрудники службы безопасности.

Пирамиды Теотиуакана – что известно

Древний город Теотиуакан недалеко от Мехико, построенный между I и VII веками в долине на высоте 2000 м над уровнем моря, является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Мексики. В прошлом году его посетили 1,8 миллиона туристов.

На юге город окружен горами, а на севере – цепочкой потухших вулканов. На территории города расположены самые большие пирамиды Мезоамерики. Например, пирамида Солнца является третьей по высоте в мире после пирамиды Хеопса в Египте и Большой пирамиды в Чолулу в Мексике.

Помимо пирамидальных сооружений, Теотиуакан известен большим комплексом жилых зданий (так называемая "Улица Мертвых") и яркими, хорошо сохранившимися фресками.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в декабре 2025 года на испанском острове Тенерифе гигантская волна смыла людей в море, несколько из них погибли.

В начале января 2026 года пожар на горнолыжном курорте в Швейцарии унес жизни десятков людей.

Вас также могут заинтересовать новости:

