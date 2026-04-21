К 2100 году население ЕС сократится на 12%: в Euronews назвали страны, которые находятся в зоне риска

Последние прогнозы Евростата показывают, что население ЕС, как ожидается, сократится на 11,7% в период с 2025 по 2100 год, пишет Euronews.

Издание сообщило, что к 2100 году население ЕС должно сократиться на 53 миллиона. Прогнозируется, что тогда каждый третий европеец будет старше 65 лет.

"Население сократится с 452 миллионов до 399 миллионов, то есть на 53 миллиона человек к началу следующего века", – говорится в статье.

Добавляется, что уровень рождаемости в Европе снижается, а население стареет. Издание уточняет, что этот прогноз учитывает и возможную миграцию.

При этом прогнозы относительно изменений численности населения в Европе значительно расходятся. В частности, в некоторых странах в 2100 году население будет больше, чем в 2025 году, тогда как во многих других странах будет наблюдаться его сокращение.

Страны, где прогнозируется сокращение населения

По данным издания, среди 30 европейских стран в 12 ожидается рост населения, тогда как в 18 к 2100 году произойдет его сокращение.

По прогнозам, наибольшее сокращение населения ожидается в Латвии (33,9 %), Литве (33,4 %), Польше (31,6 %) и Греции (30,1 %). Это означает, что в этих странах население может сократиться более чем на треть.

Сокращение населения более чем на 20 % ожидается в таких странах: в Болгарии (28 %), Хорватии (27 %), Словакии (26,7 %), Румынии (24,3 %), Италии (24 %) и Венгрии (22,5 %). Поясняется, что эти данные указывают на то, что перечисленные страны потеряют каждого четвертого человека, что также является значительным показателем.

От 10 до 20% ожидается сокращение населения в следующих странах: в Португалии (19,3%), Эстонии (19,1%), Чехии (11,5%), Финляндии (10,7%), Словении (10,6%) и Германии (10,6%).

Страны, где население вырастет

В то же время в этом рейтинге указаны три страны Европы, где рост населения ожидается более чем на 25%. И это несмотря на то, что население данных стран невелико. В частности, это Люксембург (36,4%), Исландия (27,1%) и Мальта (26%).

Указанные страны, в которых прирост населения составит, согласно прогнозу, более 10%: Швейцария (16,9%), Ирландия (14,6%), Норвегия (11,8%) и Швеция (10%).

"Эта разница обусловлена преимущественно различиями в прошлых и прогнозируемых показателях миграции в сочетании с различиями в возрастной структуре населения", – пояснил изданию заместитель директора Венского института демографии Томаш Соботка.

Он пояснил, что страны с низким уровнем рождаемости и оттоком населения в течение последних десятилетий, как правило, имеют более пожилую возрастную структуру населения, где мало людей молодого и репродуктивного возраста.

Соботка добавил, что в странах Южной Европы уровень рождаемости ниже, чем в других регионах Европы, и, как ожидается, останется таким и в дальнейшем.

В публикации отмечается, что среди "большой четверки" стран ЕС по экономическому потенциалу и численности населения Испания является единственной страной, где до 2100 года ожидается прирост населения, хотя он будет незначительным – 1,3%.

По прогнозам, население Франции несколько сократится – на 2,5 %. А вот в Германии (10,6 %) и, особенно, в Италии (24 %) ожидается более значительное сокращение населения. Соботка указал на низкую рождаемость и старение населения в Италии.

Возрастные изменения

Ожидается, что доля людей в возрасте 85 лет и старше увеличится более чем в три раза – с 3,2 % в 2025 году до 10,8 % к 2100 году. Это означает, что более чем каждый десятый европеец будет принадлежать к этой возрастной группе.

Прогнозируется, что также станет больше лиц в возрасте от 66 до 84 лет – с 17,6 % до 21,8 %. В то же время ожидается, что доля каждой более молодой возрастной группы в общей численности населения уменьшится. В частности, доля населения трудоспособного возраста от 31 до 65 лет сократится с 47,8 % до 40,5 %.

Население Украины: последние новости

