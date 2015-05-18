В Кремле отказались от захваченных на Донбассе российских спецназовцев

В Кремле отказались от захваченных в плен российских военнослужащих на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Я, конечно, не могу подтвердить, потому что мы не тот адресат, кому нужно задавать такие вопросы. Неоднократно говорилось и нами, и Министерством обороны, что никаких российских военных на Донбассе нет», - сказал Песков.

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«Комментировать материалы не могу, думаю, это лучше все-таки делать, в данном случае, специалистам или нашему Министерству обороны - насколько правдоподобно эти материалы выглядят», - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, 16 мая бойцы батальона «Айдар» взяли в плен в Луганской области российских военных Александра Александрова и Евгения Еровеева.

Председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под Счастьем двое российских военных будут привлечены к ответственности за участие в террористической организации (ст. 258 Уголовного кодекса Украины)