В Кремле отказались от захваченных на Донбассе российских спецназовцев
Песков заявил, что он не тот адресат, которому стоит задавать "подобные вопросы".
В Кремле отказались от захваченных в плен российских военнослужащих на Донбассе.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Я, конечно, не могу подтвердить, потому что мы не тот адресат, кому нужно задавать такие вопросы. Неоднократно говорилось и нами, и Министерством обороны, что никаких российских военных на Донбассе нет», - сказал Песков.
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«Комментировать материалы не могу, думаю, это лучше все-таки делать, в данном случае, специалистам или нашему Министерству обороны - насколько правдоподобно эти материалы выглядят», - добавил Песков.
Как сообщал УНИАН, 16 мая бойцы батальона «Айдар» взяли в плен в Луганской области российских военных Александра Александрова и Евгения Еровеева.
Председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под Счастьем двое российских военных будут привлечены к ответственности за участие в террористической организации (ст. 258 Уголовного кодекса Украины)