Для перехвата ракет 'Искандер' и 'Циркон': чем оснастят новые немецкие фрегаты F127

Речь идет об оружии, средствах обнаружения, а также о других системах и сопутствующем оборудовании.

Для реализации возможности будущих немецких фрегатов F127 по перехвату баллистических и гиперзвуковых ракет, таких как российские "Искандер-М" и"Циркон", будет установлена система Aegis. Об этом пишет Defence Express.

Согласно сообщению американского правительственного агентства, полный комплект на 8 запланированных кораблей обойдется в 11,9 млрд долларов. Это включает вооружение, средства обнаружения, а также другие системы и сопутствующее оборудование.

В частности, разрешена продажа по 8 комплектов РЛС AN/SPY-6(V)1 с АФАР в S-диапазоне, вертикальных пусковых установок Mk41, сенсорных сетей Cooperative Engagement Capability, систем времени и навигации на базе GPS, РЛС AN/SPQ-9B и навигационных систем AN/WSN-12. Таким образом, по одному из таких комплектов пойдет на каждый фрегат, обеспечивая возможности по перехвату ракетных угроз.

Видео дня

Также, как отмечается, упоминаются 9 командных процессоров, 3 комплекса РЭБ AN/SLQ-32(V)6, 10 систем MIDS, являющихся компонентом Link 16, 9 127-мм пушек MK 45. Если часть из них можно считать запасными элементами или просто возможным максимальным объемом, то меньшее количество средств РЭБ достаточно интересно. То есть ими будут оснащены либо не все корабли, либо они будут приобретены дополнительно позже.

"Кроме того, упоминаются разнообразное программное обеспечение, средства идентификации "свой-чужой" и шифрования, радары системы управления огнем MK 99 MOD 14, а также 25-мм пушки MK 38 MOD 4 GWS с сопутствующим оборудованием. Также включены запчасти, техническая документация, инструменты, обучение и поддержка", – говорится в материале.

Также есть информация, что именно на этих фрегатах будут интегрированы в систему Aegis немецкие ЗРК Iris-T SLM, что поможет ЕС уменьшить зависимость от США. Ведь сейчас у американцев немцы покупают даже огромный пакет зенитных ракет.

3D-радарная система Aegis

Как сообщал УНИАН, эта система заменяет традиционные вращающиеся радары пассивными фазированными антенными решетками с электронным сканированием. Она непрерывно контролирует небо без слепых зон или механических задержек.

Система Aegis может отслеживать более 100 отдельных целей одновременно. Она автоматически расставляет приоритеты для наиболее опасных угроз.

Эсминец USS Spruance использует свою боевую систему Aegis для создания невидимого радарного купола над авианосцем USS Abraham Lincoln. Этот передовой 360-градусный щит отслеживает и уничтожает приближающиеся ракеты.

