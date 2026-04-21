Камалия честно ответила, сколько денег тратит на своих дочерей

12-летние Арабелла и Мирабелла учатся за границей.

Украинская певица Камалия откровенно рассказала, сколько денег тратит на своих 12-летних дочерей Арабеллу и Мирабеллу.

Не секрет, что девочки учатся в престижной школе за границей. Однако, по словам артистки, сумма расходов на их образование и не только постоянно меняется.

"По-разному. Вот они недавно зашли в магазин конного спорта и купили для лошадей необходимую амуницию. За один день потратили 3500 евро. Поэтому очень трудно сказать. Фиксированной суммы нет, потому что каждый месяц она отличается. За год за одного ребенка в школе платим 25 000 евро", – отметила Камалия в проекте "Тур зірками".

Исполнительница добавила, что ее дочери пока не решили, кем хотят стать в будущем. Однако одна из девочек ответила, что, возможно, будет заниматься бизнесом или конным спортом.

К слову, Камалия вышла замуж за пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура в 2003 году. Но спустя 20 лет совместной жизни пара решила расстаться. По словам бывших супругов, они продолжают поддерживать общение ради общих дочерей и много времени проводят все вместе.

