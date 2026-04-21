Заботился о дворе и коте: в больнице скончался дворник, ставший жертвой теракта в Киеве

Соседи вспоминают погибшего как доброго человека, который заботился даже о бездомном коте.

В Киеве скончался еще один пострадавший в результате теракта, произошедшего 18 апреля. Мужчина получил тяжелые ранения и впоследствии скончался в больнице. Как выяснилось, погибший работал дворником в Голосеевском районе, передает "Киев 24".

Жители дома вспоминают мужчину как приветливого и искреннего человека, который всегда помогал другим. По их словам, он заботился о бездомном коте, которого подкармливал и фактически взял под опеку.

После трагедии животное осталось одно и бродит по двору. Соседи решили не оставлять его на произвол судьбы и сейчас заботятся о коте.

Теракт в Киеве – возросло число жертв

Напомним, в результате теракта 18 апреля погибли шестеро гражданских лиц. После смерти раненого в больнице число жертв возросло до семи.

Еще семеро пострадавших в настоящее время находятся под наблюдением медиков. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как стало известно, в результате теракта в Киеве погиб украинский музыкант и участник группы "Другое Солнце" Игорь Савченко. У покойного музыканта остались жена и дочь.

