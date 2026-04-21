Война США с Ираном оказалась дороже, чем кажется: кто платит самую высокую цену, – FP

Конфликт на Ближнем Востоке может обойтись американским налогоплательщикам в 1 трлн долларов.

Конфликт между США и Ираном бьет не только по американским кошелькам, но и особенно больно по странам глобального юга, пишет Foreign Policy.

Отмечается, что противостояние между Вашингтоном и Тегераном сыграло против американской экономики. Цены на топливо в Штатах выросли более чем на треть, а экономисты прогнозируют ускорение инфляции и замедление экономического роста.

В то же время, как отмечает издание, в США мало протестов против войны. Частично это объясняется тем, что значительная часть американцев мало следит за конфликтом, а частично тем, что страна вошла в него с серьезными преимуществами: США стали крупнейшим производителем нефти и природного газа, фондовый рынок поддерживает бум вокруг искусственного интеллекта, а также страна имеет сильный доллар.

Для других стран ситуация хуже. Большинство государств мира являются импортерами энергоносителей, поэтому скачки цен бьют по ним значительно сильнее. Издание также ссылается на опрос в шести странах глобального юга, где семь из десяти респондентов заявили о серьезной обеспокоенности из-за стоимости жизни.

Пакистан, который импортирует 80% энергоносителей из Персидского залива, уже ощутил это на себе. После рекордного роста цен на бензин и дизель власти ввели четырехдневную рабочую неделю для государственных учреждений, перевели половину федеральных служащих на удаленную работу, закрыли школы на две недели, а министров попросили отказаться от зарплат на два месяца.

На фоне этого Исламабад был вынужден обратиться к Саудовской Аравии за 3 млрд долл. финансовой помощи, поскольку Пакистан испытывает трудности с выплатой долгов и выполнением обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).

В Бангладеш, который импортирует 95% энергии, ввели ограничения на продажу топлива, закрыли университеты, раньше закрывают торговые центры, а цены на бытовой газ выросли почти вдвое с начала конфликта в Иране.

В свою очередь Шри-Ланка также перешла на четырехдневную рабочую неделю. В Непале транспортные забастовки уже привели к росту цен на рис и овощи. Также в Бутане, который называет себя самой счастливой страной мира, образовались очереди на АЗС.

Индия, несмотря на больший запас прочности, тоже пострадала. Хотя власти снизили налоги на топливо, чтобы сдержать цены, однако 1,4 млрд жителей страны все равно глубоко пострадали от конфликта. Дефицит энергоносителей заставил рестораны по всей стране замедлить работу, а индекс фондового рынка страны уже потерял 8%.

Кроме того, страна импортирует четверть удобрений из Ближнего Востока, что создает риски для продовольственной безопасности.

Отмечается, что аналогичная ситуация наблюдается и в остальной Азии. Филиппины объявили чрезвычайное положение в сфере энергетики. Таиланд перевел госслужащих на удаленную работу и призвал экономить электроэнергию. Вьетнам сокращает авиамаршруты из-за роста стоимости авиатоплива.

Более состоятельные экономики также не застрахованы от последствий конфликта. Канцлер Германии уже объявил о пакете субсидий на топливо в размере 1,9 млрд долл. и предупредил о долгосрочном эффекте. А Европейский центральный банк пересмотрел прогноз инфляции и снизил ожидания роста экономики еврозоны.

Foreign Policy напоминает, что Европа до сих пор не оправилась от энергетического шока после вторжения России в Украину, а теперь получает новый удар в виде роста цен на газ в регионе более чем на 70%.

МВФ уже допускает сценарий, при котором мировой экономический рост упадет до 2%. По данным фонда, с 1980 года такое случалось лишь четыре раза.

По оценке экономиста Гарварда Линды Билмес, конфликт на Ближнем Востоке может обойтись американским налогоплательщикам в 1 трлн долл. При этом Белый дом уже просит 1,5 трлн долл. оборонного бюджета на следующий год, что означает увеличение бюджета на 40%.

20 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что начал войну против Ирана из-за событий 7 октября, когда ХАМАС вторгся в Израиль в 2023 году.

Издание Politico писало, что война в Иране наносит ущерб влиянию США во всем мире и обостряет отношения со странами, которые уже измотаны вторым сроком президента Дональда Трампа. При этом Китай не упускает возможности воспользоваться ситуацией.

