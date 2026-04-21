В БаДМ к Пасхе объединили сотни детей в рамках творческой инициативы

Пасха - самый древний христианский праздник. В многовековой истории украинского народа сформировалось множество традиций, посвященных этому дню. Так и в большом коллективе одного из ведущих фармдистрибьюторов Украины - БаДМ - существуют свои ежегодные мероприятия, которых с нетерпением ждут и дети, и взрослые.

Маленькие художники - большие традиции

В этом году компания провела уникальное мероприятие - "Пасхальный онлайн мастер-класс", объединивший почти 400 мальчиков и девочек. Родители активно поддерживали детей, помогая им в воплощении творческих идей. В рамках инициативы участники получили яркие подарочные наборы. После этого всем с помощью видеогайда было продемонстрировано, как можно расписать пасхального кролика. Все игрушки индивидуальны, поскольку дети самостоятельно выбирают, как реализовать собственную креативность, как их украсить и какие цвета использовать для создания оригинального украшения по случаю самого светлого праздника весны. Каждое мероприятие тщательно прорабатывается: от подбора материалов до разработки пошаговых инструкций. Это позволяет детям не только копировать технику, но и экспериментировать, создавая свои самобытные работы.

"Такой формат мастер-класса выбран не зря, поскольку это уже многолетняя традиция компании, хорошо зарекомендовавшая себя как эффективный способ привлечения детей к творчеству. Нынешняя особенность заключается в новом виде искусства - росписи игрушек, который ранее не применялся, поскольку ежегодно концепции и наполнение уроков мастерства не повторяются. Они имеют разные тематики и техники", - отмечает менеджер по связям с общественностью Андрей.

БаДМ обеспечивает участников тематическими наборами для создания собственных проектов. Все комплекты представлены исключительно украинскими производителями: от крафтовых мастерских до компаний-лидеров рынка. Каждое такое произведение несет в себе национальную идентичность и культурный код - от дизайна до традиций. В то же время, созданная детьми собственноручно игрушка становится для них родной, формирует чувство гордости и личной причастности, поскольку они сами воплотили целостный образ.

Забота о будущем страны

В БаДМ уделяют особое внимание воспитанию будущего поколения, от развития разнообразных навыков до подарков, которые обязательно пригодятся. Ранее дети уже знакомились с разными творческими направлениями: лепка из глины, основы петриковской росписи, создание интерактивных карт и т.д. Сотрудники вместе с детьми активно участвуют в мероприятиях компании, охватывающих важные культурные и государственные праздники. Среди них: Рождество, День вышиванки, День Святого Николая, День знаний и т.д.

"Воспитывая у детей сотрудников ТОВ "БаДМ" любовь к украинским ценностям, мы формируем национальное сознание юных украинцев и помогаем им узнавать историю своего государства. Такие инициативы объединяют коллектив, укрепляют доверие и подчеркивают ответственность за будущее, которое мы строим вместе", - отмечает и. о. генерального директора ТОВ "БаДМ" Дмитрий Бабенко.