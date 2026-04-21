Фицо рвется в РФ на 9 мая: запрос на пролет получила еще одна страна

Страны Балтии категорически отказали словацкому премьеру в пересечении своего воздушного пространства.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен лететь в Москву на 9 мая через Польшу после отказа стран Балтии пропустить его самолёт через своё воздушное пространство. Об этом сообщает польское агентство PAP.

Согласно информации, Варшава получила от Словакии запрос на разрешение пролёта самолёта Фицо в Москву. Как сообщил представитель польского МИД, этот запрос в настоящее время находится на рассмотрении.

Ранее Фицо заявил, что Литва и Латвия отказались пропустить его самолёт для поездки на военный парад в Москве 9 мая.

"Ни одна страна не может использовать наше воздушное пространство для укрепления связей с Россией в то время, когда Москва продолжает нарушать международные нормы, совершать агрессию против Украины и действовать против безопасности всей Европы", – заявил в воскресенье министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Латвию, Литву и Эстонию за такое решение.

Отмечается, что в прошлом году страны Балтии также не разрешили пролёт самолёта Фицо, из-за чего ему пришлось добираться в Москву южным маршрутом – через Венгрию, Румынию, Чёрное море, Грузию и Россию.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский диктатор может отменить свой "парад Победы" 9 мая в Москве из-за опасения атак украинских дронов. Во многих городах парады уже отменили.

Украинский ветеран, майор в отставке Алексей Гетьман сообщил, что в РФ не определились, проводить ли парад 9 мая. Военный уверен, что любое решение будет плохим для российской власти.

Вас также могут заинтересовать новости: